Sev.en Energy zmodernizuje Počerady na nejvyšší možný standard

Skupina Sev.en Energy plánuje po převzetí elektrárny Počerady zmodernizovat tento největší domácí uhelný energetický zdroj na maximálně možnou úroveň. Smyslem této investice je obstát vůči nejpřísnějším klimatickým a ekologickým opatřením EU a ČR do té doby, než bude v České republice dostatek energie z jiných než fosilních zdrojů. „Elektrárnu Počerady plánujeme přeměnit na jeden z nejmodernějších zdrojů v České republice, který by energetiku bezpečně dovedl až k bezuhlíkové budoucnosti,“ říká CEO skupiny Luboš Pavlas.

„Elektrárna Počerady dodala za 50 let svého provozu nejvíce elektřiny do české sítě ze všech energetických zdrojů, i proto si modernizaci zaslouží. Chceme být však zároveň mostem k energetické budoucnosti, a jakmile uhlí nebude potřeba, sami skončíme s jeho využíváním,“ doplnil Luboš Pavlas. To zatím v České republice, kde obnovitelné zdroje dodávají zlomek energetické potřeby a nové jaderné elektrárny dosud nestojí, není možné. Skupina Sev.en Energy se ale na bezuhelnou budoucnost sama intenzivně připravuje a hodlá hrát i nadále významnou roli na energetickém trhu: „Naším hlavním posláním je, aby se i v budoucnu čeští spotřebitelé mohli spolehnout na pravidelné dodávky energie za rozumnou cenu,“ zdůrazňuje Luboš Pavlas.

Proto také skupina Sev.en Energy připravuje projekt Sev.en Innovations, jehož cílem bude vyhledávat a zkoumat moderní energetická řešení, technologie a postupy budoucnosti. „Už teď například není pravda, že bychom byli hlavně uhelnou skupinou, naše vysoce moderní plynové elektrárny ve Velké Británii, které spoluvlastníme, mají výkon skoro 2.500 MW. U nás v ČR jsme se stali např. členy vodíkové platformy Ústeckého kraje, kde se zajímáme především o energetické vyžití vodíku“ upozorňuje CEO skupiny Sev.en Energy.

Dalším oblastí, která bude v centru pozornosti projektu Sev.en Innovations, jsou také nejnovější postupy při ekologizaci uhelných zdrojů. Již nyní získává skupina velké zkušenosti v tomto oboru při modernizaci elektrárny Chvaletice, do níž vkládá 7 miliard korun. Na aplikovaném výzkumu snižování emisí přitom spolupracuje s Technickou univerzitou v Drážďanech či s pražskou ČVUT a připravuje také spolupráci s dalšími univerzitami a výzkumníky. Také tyto zkušenosti hodlá Sev.en Energy využít při modernizaci elektrárny Počerady. „Nabízí se například využití moderních materiálů a technologií firmy Gore, které většina lidí zná ve spojení s outdorovým oblečením Gore Tex. V případě modernizace Počerad můžeme tyto materiály využít při zachytávání emisí rtuti pro ekologizaci uhelného zdroje,“ nastínil využití jedné z možných uvažovaných technologií Luboš Pavlas.

Skupina Sev.en Energy je významným hráčem na energetickém trhu v České republice. Ve svém portfoliu má už nyní dvě teplárny v Kladně a Zlínu, elektrárnu Chvaletice a dva uhelné lomy ČSA a Vršany na severu Čech. Do veřejných rozpočtů ročně odvádí až 5 mld korun. „Jsme ale také partnery regionů, kde působíme. Dobrovolně nad rámec odvodů do veřejných rozpočtů podporujeme regiony každoročně více než osmdesáti milióny korun,“ uzavřel Luboš Pavlas.