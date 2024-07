Litvínovské školy modernizují vybavení

Rada města Litvínov schválila přijetí finančního daru a nákup vybavení do některých z litvínovských škol.

Rozhodnutí rady blíže specifikovala místostarostka Litvínova Květuše Hellmichová: „V průběhu prázdnin a před zahájením školního roku je pro školy ideální doba pro nákup vybavení a úpravy škol. Rada města vyšla žádostem škol vstříc a schválila ZŠ a MŠ Litvínov, Ruská nákup dvou interaktivních displejů Prowise touch One 86 v ceně do 460 tis. Kč jako náhradu za stávající interaktivní tabule, které jsou již v nevyhovujícím stavu. ZŠ a MŠ Hamr Rada města schválila pro znevýhodněné žáky nákup 15 ks IPadů 10. generace v ceně 212 355 Kč vč. DPH a 10 ks notebooků v ceně 159 999 Kč vč. DPH. Oba nákupy hamerské školy budou hrazeny z projektu Národního plánu obnovy (prevence digitální propasti).

Dále plánuje ZŠ a MŠ Hamr v souladu s doporučením Městské policie Litvínov posílit zabezpečení školy a nakoupit a instalovat kamerový systém v celkové hodnotě cca 300 tis. Kč, tento záměr Rada města též schválila.“

„Rada města také odsouhlasila přijetí dvou finančních darů litvínovským školám, a to 37,7 tis. Kč od Nadace ORLEN Unipetrol na nákup vyvýšeného záhonu pro zahradnickou práci dětí a na pískoviště do zahrady mateřské školy Beruška. Druhým schváleným darem v částce do 500 tis. Kč jsou finanční prostředky od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Praha, v rámci jejího charitativního projektu „Obědy pro děti“ pro žáky Základní školy speciální a Praktické školy Litvínov, Šafaříkova. Tento finanční dar škola použije k uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem asi 55 znevýhodněných žáků ve školním roce 2024/2025, a to v období od 2.9.2024 do 30.6.2025,“ doplnila místostarostka Květuše Hellmichová k rozhodování Rady města v oblasti školství.