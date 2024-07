V krásném prostředí Opárenského údolí, nedaleko Velemína, které je hojně navštěvováno cykloturisty, se uskutečnila prventivní akce „Na kole jen s přilbou“. Policisté se setkávají s případy dopravních nehod, kdy pády z kola často končí vážnými úrazy právě z důvodu, že cyklista neměl na hlavě ochrannou přilbu. Podle zákona je helma povinná pro cyklisty do 18 let věku. Ale i dospělí by měli myslet na své zdraví a být helmou vybaveni. Při akci bylo zastaveno téměř 20 cyklistů a k potěšení policistů měli všichni bez rozdílu věku na hlavě přilbu. Sami sdělili své zkušenosti s úrazy na kole, kdy v nejednom případě je helma ochránila před vážnějšími zraněními. Od policistů při kontrole obdrželi reflexní prvky ke zvýšení viditelnosti při jízdě na kole a také tzv. Cyklistické desatero“ s radami, jak si užít jízdu bezpečně.