Litvínovští judisté přijímají nové bojovníky

TJ SSZŠ oddíl litvínovského juda pořádá nábor nových bojovníků.

Zastavit se můžete kdykoliv a bezplatně si tento sport vyzkoušet. Zájemci, přijďte nejlépe na začátku tréninků mláďat : Po 15.50, St 16.50 a Pá od 15.50 hodin. Oddíl najdete v objektu Sportovní soukromé základní školy Litvínov na Podkrušnohorské ulici 1677. Nezáleží na pohlaví ani věku. Záleží jen na odhodlání přijít a na chuti a vůli cvičit.

A v čem cvičit?

V judu se cvičí v obleku zvaném judo-gi (kimono) bílé barvy. Děvčata nosí pod judo-gi tričko.

Pro začátečníky není judo-gi nutné. Ze začátku postačí čistá tepláková souprava nebo mikina a teplákové kalhoty bez zipů a knoflíků.

Oděv by neměl bránit v pohybu a neměl by být náchylný k roztržení. Musí mít dlouhé rukávy a dlouhé nohavice.

Přechází se ze šatny do tělocvičny, proto jsou zapotřebí přezůvky! Cvičení probíhá bez obuvi.

Každý si může přijít vyzkoušet judo, tak neváhejte.