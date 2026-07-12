Litvínovští lukostřelci na olympiádě

Ve dnech 21.–25. června se v Praze uskutečnil 23. ročník Olympiády dětí a mládeže, kterou letos vůbec poprvé v historii hostilo hlavní město.
V terčové lukostřelbě se na olympiádu za Ústecký kraj nominovali tři střelci z Lukostřeleckého klubu Litvínov v kategorii U15 – Kimi Nicolette Troják, Michaela Urbanová a Tomáš Veselý.
Soutěžilo se na vzdálenost 40 metrů v disciplínách jednotlivců a smíšených dvojic. Kvalifikace na střelnici SK Start Praha určila dvojice pro vyřazovací souboje, které se následně odehrály v atraktivním prostředí holešovického Výstaviště přímo před Průmyslovým palácem.
Litvínovští lukostřelci pod vedením trenérů Julie Králíkové a Tomáše Belingera na medaile sice nedosáhli, ale prokázali připravenost a pevné nervy. Divákům navíc připravili řadu napínavých okamžiků.
Michaela Urbanová i Tomáš Veselý potrápili své soupeře v těsných soubojích. Nejdramatičtější byl duel Kimi Nicolette Troják s Elenou Mlčochovou z Olomouckého kraje. Za stavu 5:5 rozhodoval jediný šíp. Obě závodnice zasáhly osmičku, ale šíp Eleny byl o pouhých několik milimetrů blíže středu terče. Kimi tak unikl postup do osmifinále doslova o vlásek.