Nad rafinérii nesmí drony

Rafinérie v Záluží u Litvínova patří mezi nejstřeženější průmyslové provozy v zemi. Důvod je jednoduchý: jde o součást kritické infrastruktury České republiky, tedy o objekt, jehož bezpečný provoz je důležitý pro bezpečné fungování celého státu. Společnost ORLEN Unipetrol je totiž v Česku jediným zpracovatelem ropy a výrobcem pohonných hmot, takže litvínovský areál má strategický význam také daleko za hranicemi regionu.
S dronem se k rafinérii nepřibližujte
Pro obyvatele v okolí rafinérie z toho plyne jasné upozornění: prostor kolem rafinérie není místem pro žádné neohlášené lety a už vůbec ne pro rekreační provoz dronů. Drony sem zkrátka bez příslušného oprávnění či povolení nepatří. Jinými slovy: kdo si chce v okolí areálu „jen na chvíli zalétat“, pořídit záběry z výšky nebo jen natočit video pro sociální sítě, měl by podobný nápad rychle opustit. Každý neautorizovaný přelet nebo vlet dronu do vymezeného vzdušného prostoru v okolí rafinérie může být posouzen jako bezpečnostní riziko. Pilot se tím vystavuje postihu podle zákona o civilním letectví. V závažnějších případech může věc řešit i Policie České republiky.
Vědí o mně? Ano, vědí
Bezpečnostní služba litvínovské rafinérie pohyb letadel a dronů v blízkosti areálu pozorně sleduje a pohyb jakéhokoliv dronu i několik kilometrů za hranicemi areálu okamžitě zaznamená. Všechny lety v okolí areálu vyhodnocuje a spolupracuje při tom s Policií České republiky.
A kde tedy můžu s dronem létat?
Každý pilot si musí předem ověřit, zda a za jakých podmínek lze v dané lokalitě létat. To zjistí v oficiální a veřejně přístupné dronové mapě DroneMap. Ta v Česku slouží jako veřejný informační systém pro plánování letů dronů a zobrazuje závazně vymezené zeměpisné zóny se zákazy nebo dodatečnými podmínkami provozu.
Jak blízko se můžu k rafinérii přiblížit?
Neexistuje jedno univerzální číslo, kolik metrů od rafinérie je to už bezpečné. Rozhodující jsou hranice zakázaných zón v mapě DroneMap, která ukazuje aktuální horizontální i vertikální omezení pro konkrétní místo. Rozhoduje tedy přesný mapový zákres. Základní pravidlo tedy zní: nejdřív zkontrolovat mapu, teprve potom startovat.