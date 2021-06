Lužickou nemocnici už má Krajská zdravotní

V průběhu zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje byly podepsány klíčové smlouvy o převzetí Lužické nemocnice v Rumburku pod správu Krajské zdravotní, a.s. Nemocnice se stane od 1. července 2021 odloučeným pracovištěm Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Bude tak završen klíčový bod transformace této nemocnice do systému krajské zdravotní péče začleněním do sítě největšího poskytovatele zdravotních služeb v Ústeckém kraji.

Podpisem Smlouvy o koupi nemovitých věcí a Smlouvy o koupi závodu byl završen proces transformace Lužické nemocnice v Rumburku ze správy Krajské majetkové, příspěvkové organizace Ústeckého kraje, pod správu Krajské zdravotní, a.s. Snahou vedení Ústeckého kraje a akciové společnosti Krajská zdravotní bylo dokončit tento transformační proces co nejdříve, aby byl definitivně zajištěn stabilní chod a budoucí rozvoj tohoto zdravotnického zařízení.

„Již před podzimními krajskými volbami jsem jasně deklaroval, že je mým zájmem co nejdříve začlenit Lužickou nemocnici v Rumburku pod Krajskou zdravotní, a.s. Intenzivně jsme se tomu věnovali a jsem rád, že nyní se to povedlo. Pro 55 tisíc obyvatel Šluknovského výběžku je to skvělá zpráva. Bude zaručen stabilní provoz rumburské nemocnice a její budoucí rozvoj. Dostupná a kvalitní zdravotní péče pro obyvatele kraje i tohoto regionu je pro vedení kraje jednou z hlavních priorit,“ uvedl při podpisu smluv hejtman Jan Schiller.

Krajský radní Tomáš Rieger ho doplnil: „Krajská majetková, p. o., v tomto odvedla velký kus práce a za to jí patří poděkování. Lužická nemocnice v Rumburku je však klasické zdravotnické zařízení, které by logicky mělo být řízeno v rámci sítě největšího poskytovatele zdravotních služeb v regionu. Jsem rád, že na tom od začátku s vedením Krajské zdravotní, a.s., panovala shoda a celý proces transformace této nemocnice jsme podpisem smluv dotáhli do zdárného konce. Je to dobrý krok k jistotě její záchrany.“

„Začlenění Lužické nemocnice v Rumburku do Krajské zdravotní, a.s., vítáme. Je to správný krok, jak zajistit pro občany Šluknovského výběžku kvalitní zdravotní péči na vysoce profesionální úrovni. Stejně tak věříme, že se postupem času, jak se nám bude dařit nemocnici rekonstruovat, uleví naší nemocnici v Děčíně, která z části péči o obyvatele výběžku zvláště v oborech jako je chirurgie nebo interna převzala. Uděláme vše dostupné pro to, aby se nemocnici povedlo pozvednout v co nejkratší možné době. Jsme ale realisté a víme, že to ještě nějakou dobu potrvá, a to i v závislosti na tom, jak se povedou realizovat naplánované investice. Z naší strany se snažíme dělat možné maximum,“ okomentoval podpis smluv za Krajskou zdravotní, a. s., předseda představenstva Ondřej Štěrba.