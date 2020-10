Magistrát omezuje provoz na dva dny v týdnu

Magistrát města Mostu bude otevřen, na základě mimořádného opatření vlády ČR z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, v omezeném režimu do 25.října 2020. Pro veřejnost bude otevřen pouze v pondělí od 8 do 13 hodin a ve středu od 12 do 17 hodin pro vyřízení neodkladných záležitostí. Stejné úřední hodiny platí také pro Turistické informační centrum vedle obřadní síně a Informační centrum Městské policie Most, které sídlí v pasáži U Lva. Mimo úřední hodiny bude budova úřadu veřejnosti uzavřena.

„Je třeba omezit na minimum mezilidský kontakt. Občané by měli zvážit cestu na úřad a upřednostnit elektronickou a telefonickou komunikaci. Veškeré platby, ale i jakékoliv správní poplatky mohou lidé posílat přes internetové bankovnictví. Příjem veškerých dokumentů od klientů bude možný pouze prostřednictvím pracoviště podatelny. Funkční bude i nadále objednávkový a rezervační systém pro občany. K dispozici bude občanům také spojovatelka na telefonním čísle +476 448 111,“ uvedl tajemník magistrátu Petr Krupička.

Lidé mohou využít krizovou linku

Město Most spustí od pondělí 12. října 2020 krizovou linku, na kterou se mohou obracet nejen senioři, ale i široká veřejnost, kteří by potřebovali pomoci v sociální situaci v souvislosti s onemocněním COVID-19. Fungovat bude od pondělí do pátku v době od 8 do 12 hodin. Číslo krizové linky je 476 448 418, cena hovoru je platná dle tarifu operátora. Děkujeme za pochopení, o všech změnách budeme průběžně informovat.