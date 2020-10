Rekonstrukce komunikací se zkomplikovala

Rekonstrukce komunikací v ulici Václava Talicha v Mostě zkomplikovala situaci s přístupovými trasami dětí do základní školy v téže ulici (4. ZŠ). Aby stavba byla dokončena ve stanoveném termínu, kterým je druhá polovina listopadu, bylo nutné stavbu rozpracovat komplexně, tedy ve všech jejích částech. Tím byly přerušeny obvyklé trasy mládeže do školy, především ze zastávek MHD v ul. J. Suka. Aby nedocházelo ke kolizi se stavbaři, žádáme veřejnost o dodržování příchozích a příjezdových tras do budovy školy dle přiložené situace, přičemž jako vhodnější se pro pěší jeví využití zastávky Sukova bl. 501 než zastávky Sukova bl. 508. Za případné způsobené komplikace se město veřejnosti omlouvá.