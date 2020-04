Marek Hrvol: „Město Most odlehčí malým a středním podnikatelům“

Mostečtí radní přijali několik klíčových rozhodnutí, která přinesou odlehčení pro malé a střední podnikatele, kteří využívají veřejná prostranství pro své podnikání.

„V minulém týdnu jsme se s kolegy radními sešli při jednání Rady města Mostu, kde padlo několik klíčových rozhodnutí, která přinesou odlehčení pro malé a střední podnikatele, kteří využívají veřejná prostranství pro své podnikání. A nejen živnostníkům. Bylo třeba důkladně prostudovat situaci, vzít na vědomí některá úskalí a vyřešit několik administrativních problémů. Výsledkem jednání jsou následující rozhodnutí.

Malým a středním podnikatelům jako poplatníkům zcela promineme místní poplatek za užívání veřejného prostranství za umístění přenosného reklamního zařízení zabírajícího plochu do 1 metru čtverečního, dále za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje a za umístění zařízení sloužícího pro poskytovatele služeb, a to na období až do 30. září 2020.

Takto jsme se rozhodli jako správce místního poplatku z důvodu a potřeby zmírnění dopadů mimořádné události v rámci šíření viru SARS-CoV-2. Věřím, že touto podporou podnikatelů se podaří zmírnit negativní ekonomické dopady, které jistě budou pro živnostníky velkou přítěží. Možnosti jsme měli v zásadě dvě. Zmírnit poplatek, nebo ho zcela zrušit, a to až do konce září. Rozhodli jsme se tedy pro druhou variantu, protože si uvědomujeme závažnost situace.

Jako další opatření, které Rada města Mostu schválila, je posunutí povinnosti úhrady místního poplatku z pobytu za období od 1. ledna 2020 do 31. března 2020. Poplatníci mohou hradit do 30. června 2020, a to bez jakýchkoli sankcí za pozdní úhradu.

Množili se nám také dotazy na poplatky ze psů. Stejně jako u předchozího bodu i zde platí, že poplatek mohou občané hradit do konce června. Také zde bez dalších sankcí. Magistrát je stále ve velmi omezeném provozu, a proto i já touto cestou vyzývám, aby občané nedocházeli platit v hotovosti do pokladny do budovy úřadu. Využijte tedy bankovní převod a v klidu bez stresu do konce června zašlete poplatek elektronickou cestou. Informace o bankovním účtu a další detaily najdete na webu města. Uvědomujeme si, že situace je pro některé lidi tíživá, a proto se snažíme přistupovat s velkou benevolencí všude tam, kde nám to povoluje zákon.

Věřím, že alespoň díky těmto krokům budou lidé v našem městě klidnější a že výše uvedení podnikatelé ocení krok rady města o zrušení poplatků.

Držme si palce, ať je to brzo za námi. Noste roušky.“

Marek Hrvol, náměstek primátora města Mostu