Všechny akce naplánované do konce června se ruší!

S ohledem na stávající situaci a přetrvávající epidemiologická omezení město Most s účinností od dnešního dne ruší všechny plánované hudební, kulturní, společenské a sportovní akce pořádané a spolupořádané městem Most. A to až do 30. června 2020. Město Most doporučilo ostatním pořadatelům veřejných akcí, aby při jejich organizaci postupovali obdobně.

Mezi největší akce patří například Beer, food & fresh festival, Závody dračích lodí, Extrém bike Most, T-mobile Olympijský běh nebo oblíbený Den magistra Edwarda Kelleyho na hradě Hněvín. “Není nic důležitějšího než zdraví našich občanů. Dohodli jsme se proto na zrušení všech městem pořádaných kulturních, společenských a sportovních akcí až do konce června. Nemyslím si, že po uplynutí nouzového stavu v ČR, bude možné hned skočit do normálního života,” uvedl důvody primátor města Mostu Jan Paparega.

Ruší se tyto akce města Mostu

1. 5. 2020- Lidový běh O pohár primátora města Mostu

14. 5. 2020 – Promenádní koncert 1

16. 5. 2020 – Beer, food & fresh festival

17. 5. 2020 – Květen pro veřejnost

23. 5. 2020 – MiniTechnohraní

24. 5. 2020 – Den pro rodinu

28. 5. 2020 – Promenádní koncert 2

31. 5. 2020 – Oslava dne dětí a den otevřených dveří SVČ

7. 6. 2020 – Víkend otevřených zahrad

9. 6. 2020 – Miniveletrh cestovního ruchu

11. 6. 2020 – Promenádní koncert 3

12. – 13. 6. 2020 – Dračí lodě

17. 6. 2020 – T-Mobile Olympijský běh

20. 6. 2020 – Extrém bike Most

21. 6. 2020 – Den magistra E. Kelleyho