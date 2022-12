Město Most má „vychytaný“ kalendář na rok 2023 s novou identitou

Pořiďte si stolní kalendář na rok 2023, který právě vydalo město Most pod titulem Akcí v roce máme Most! (to není tisková chyba, ale záměrná slovní hříčka) a neuniknou vám kulturní či sportovní podniky pořádané v příštím roce. Kalendář v duchu nové vizuální identity, kterou odráží ve vzhledu i doprovodném textu, pořídíte v Turistickém informačním centru Most za 77 korun.