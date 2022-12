Vylepšený „Velký Bratr“ má teď všechny vyloučené lokality „pod palcem“

Městská policie Most obdržela dotaci na rozšíření systému pro online analýzu obrazu z městského kamerového dohledového systému. V rámci projektu byly pořízeny licence umožňující analýzu obrazu v tzv. on-line streamu. Licence městská policie využila pro kamery v sociálně vyloučených lokalitách.

V současné době jsou kamerami pokryté všechny sociálně vyloučené lokality v Mostě. Díky novému softwaru může počítač zastoupit operátora kamerového systému a sledovat za něj předem definované situace ve vymezeném prostoru, záznam automaticky uloží a zaeviduje do zjištěných událostí.

„Systém sám upozorňuje operátora na neobvyklou situaci na místě, které je kamerou aktuálně monitorováno. Předem jsme nastavili, na jaké situace chceme upozornit. Nyní testujeme pomocí systému dohled nad veřejným pořádkem na třídě Budovatelů a na dalších vybraných místech. Monitorujeme kontejnerová stání a prostranství před večerkami a restauracemi, kde se shlukují problematické osoby,“ uvedl ředitel Městské policie Most Jaroslav Hrvol.

Například je v systému nastavena hranice oblasti, ve které hrozí umístění objemného odpadu, a nastavena funkce „zanechání předmětu“. V případě, že systém zaznamená zanechaný předmět po dobu delší než je stanovený limit, upozorní operátora. Ten na místo okamžitě vyšle hlídku a sleduje pohyb pachatele. Zpětným přehráním záznamu je pak možné zajistit důkazní prostředky.

Stejně tak systém hlídá v nočních hodinách vybraná kontejnerová stání za pomoci funkce „překročení hranice“.

„V okamžiku, kdy někdo vejde do vyhrazené oblasti, systém upozorní operátora. Ten pak jednoduše prověří, zda se nejedná o osobu, která vysypává odpad z kontejneru. Zajištěním takové osoby je možné zabránit nočnímu znečištění veřejného prostranství v okolí kontejnerů v celé ulici nebo čtvrti. Na prostranství před restauracemi a večerkami dohlížejí funkce „detekce pádu“ a „detekce rvačky,“ vysvětlil Jaroslav Hrvol.

Díky tomuto inteligentnímu softwaru bude mnohem efektivněji využita stávající síť 94 hlavních kamerových bodů v Mostě, které samozřejmě není v možnostech operačních pracovníků sledovat najednou. Kromě veřejného pořádku mohou být využity i další funkcionality softwaru. Umí například pohlídat nedovolené parkování, otáčení na světelné křižovatce a další dopravní přestupky. Pro ochranu měkkých cílů nabízí systém možnost monitoringu hromadných akcí, na kterých umí spočítat osoby, detekovat zanechaný předmět a podobně.

Lidé se nemusejí bát zasahování do soukromí operátory kamerového systému. Všichni pracovníci, kteří přijdou do styku s kamerovým systémem, jsou strážníci, jsou proškoleni a splňují veškeré podmínky zákona o ochraně osobních údajů, a dodržují všechny stanovené principy. Zároveň je vždy splněna přiměřenost a úměrnost zásahu do osobnostních práv subjektů údajů s cílem ochrany majetku a zdraví osob a k zabezpečení ostatních právem chráněných zájmů. Jsou také nastaveny několika úrovňové vnitřní kontrolní procesy, které by případné porušení stanovaných principů odhalily.