Město představilo pět ateliérů, které pracovaly na návrzích budoucího SuperPrioru, dnes se můžete seznámit s vítězem

Město Most představilo pětici ateliérů, které pracovaly na návrzích v rámci soutěžního dialogu SuperMost – SuperPrior. Dorazte dnes 24. dubna v 18:00 hodin do budovy bývalého Prioru na odhalení vítězného týmu i návrhu budoucí podoby objektu.
ADEPT Aps + ohboi s.r.o.
Architektonické studio z Kodaně se společně s ateliérem z Brna ohboi úspěšně věnuje transformacím staveb v městském prostředí a architekturu vnímá jako proces udržitelné proměny.
Atelier re:architekti s.r.o. + baukuh studio associato
Český ateliér ve spolupráci se studiem z Milána a dalšími zahraničními architekty vytvořil zkušený kompetentní tým, od kterého se dá očekávat neotřelý, avšak promyšlený přístup při řešení zakázky.
Atelier gram s.r.o. + dílna palaščak s.r.o.
Dvě zavedené architektonické kanceláře z Brna s mezinárodní zkušeností spojuje přístup s důrazem na kvalitní architekturu, reagující na proměny v čase a vytvářející funkční a udržitelné prostředí.
Baumschlager Eberle architects + A8000 s.r.o.
Mezinárodně uznávaná velká společnost, působící zejména v Evropě a Asii, která obdržela během čtyřicetiletého působení za svou architektonickou tvorbu mnoho ocenění. Jejím partnerem je české zavedené architektonické studio A8000 s mnohaletou praxí, s důrazem na hledání synergií mezi různými pohledy na řešení, hodnotami a trendy.
DATA architectes + Atelier Altan
Projektový tým tvoří dva ateliéry, působící ve Francii i tuzemsku s „českou stopou“ v podobě architekta Viléma Kořeného (Ateliér Altan). Společně nabízejí tvůrčí zkušenosti v oblasti přestaveb a konverzí budov, získané na realizovaných projektech zejména v Paříži.