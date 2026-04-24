Dopravní podnik 25. dubna mimořádně posílí dopravu na barážové hokejové utkání v Litvínově

Mimořádné posílení dopravy na barážové utkání v sobotu 25. 4. 2026
Kvůli hokejovému utkání týmu HC Verva Litvínov nasadí Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova v sobotu 25. dubna mimořádné posilové spoje MHD označené „POSILA HOKEJ“.
Na všech těchto spojích platí standardní tarif a smluvní přepravní podmínky dopravce Trasa: Most – Litvínov (před utkáním)
Mezi Mostem a Litvínovem bude nasazen speciální autobusový spoj.
• V úseku mezi zastávkami Most, Čs. mládeže až Most, sportovní hala bude autobus zastavovat na tramvajových zastávkách přímo na tramvajovém pásu.
• Mezi zastávkami Most, Souš a Litvínov, nádraží spoj nezastavuje na žádných dalších zastávkách.
Trasa: Janov – Litvínov, Sportovní škola (před utkáním)
Z Janova pojede posilový spoj po trase linky č. 13 a obslouží všechny zastávky na trase.
Doprava po skončení utkání
Pro fanoušky budou připraveny spoje pro cestu zpět, jejichž odjezd se přizpůsobí reálnému konci zápasu.
1. Směr Most: Jeden posilový spoj pojede ze zastávky Litvínov, stadion směrem do Mostu.
2. Směr Janov: Jeden posilový spoj pojede ze zastávky Sportovní škola po trase linky č. 13 až na konečnou v Janově. Tento spoj zastaví na všech pravidelných zastávkách.