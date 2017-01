Meziboří plánuje investovat do tepla

Zásadní investiční akcí v letošním roce bude v Meziboří decentralizace tepelného hospodářství. Mezi nejvýznamnější akce uplynulého roku patřila rekonstrukce sportovní haly a školní kuchyně.

„Letos nás čeká celá řada aktivit a investičních akcí. Především je to investice do decentralizace tepelného hospodářství, díky které zachováme pro obyvatele města tepelný komfort a příjemné ceny tepla. Pokračovat chceme v rekonstrukci náměstí 8. května. Další peníze půjdou do rekonstrukcí chodníků a na vytvoření nových parkovacích míst,“ prozradil plány na rok letošní Petr Červenka.

V roce 2016 se Mezibořským podařilo získat dotace na zásadní akce pro město. „Investovali jsme do zvelebení sportovní haly. Za kompletní výměnu vzduchotechniky včetně rekonstrukce sauny zaplatilo město více než dva milióny korun. Spolu s novým povrchem z roku 2015 se jedná už o investice téměř pět miliónů korun. Jsem velmi rád, že se městu daří udržet toto sportoviště v tak dobrém stavu. Město podporuje zejména mládežnický sport a udržovaná sportovní hala, kterou mohou místní sportovní oddíly i veřejnost využívat, k tomu patří. Další významnou investiční akcí loňského roku byla rekonstrukce školní jídelny a kuchyně. Školní kuchyně má nyní moderní zařízení, které zaměstnancům významně zpříjemní práci. Za rekonstrukci kuchyně zaplatilo město ze svého rozpočtu 4 174 tisíc korun. Není to poslední investice do základní školy. Chceme, aby byla budova školy v pořádku a dětem ani učitelům nic nechybělo,“ připomněl nejdůležitější investice loňského roku starosta města Petr Červenka.

Pro obyvatele Meziboří je významný také loňský převod majetku TJ Baník Meziboří na město. Od loňského roku pečují o sportovní areály, které byly v minulosti pod správou TJ Baník Meziboří, Technické služby Meziboří. Jedná se především o lyžařský areál a sjezdovku. „Rok 2016 byl úspěšný také pro investory, kteří si pro své podnikání vybrali Meziboří. Úspěšně pokračuje rekonstrukce bývalé střední školy a její přeměna v Senior park, bydlení pro seniory. V závěru roku byla dokončena rekonstrukce bývalého objektu TJ Baník Most. V budově soukromé společnosti nyní působí firma, která v Meziboří zaměstná 200 lidí. Vzniknou tu také byty pro nadstandardní bydlení. Díky aktivitám soukromých společností se daří řešit problém s prázdnými a nevyužívanými budovami. Všech těchto aktivit, které nejen že odvrací hrozbu, že v Meziboří vzniknou ubytovny pro sociálně slabé, ale také do města přináší nové pracovní příležitosti, si vážíme,“ doplnil starosta. Městu se díky dotacím daří obnovovat a zlepšovat vybavení Technických služeb Meziboří, vloni pořídili štěpkovač a velkokapacitní kontejner.