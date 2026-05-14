Mistrovství světa superbiků WorldSBK dorazí už tento víkend na Autodrom Most

Mistrovství světa superbiků WorldSBK dorazí už tento víkend 15.–17. května na Autodrom Most a to ve chvíli, kdy má sezona jasného muže číslo jedna. Nicolò Bulega na Ducati po čtyřech odjetých podnicích vede průběžné pořadí královské třídy s výrazným náskokem a na Czech Round přijede jako jezdec, kterého chtějí všichni porazit. Most tak může nabídnout jeden z klíčových momentů první poloviny sezony: potvrdí Bulega svou dominanci, nebo se právě na severu Čech najde soupeř, který červenou převahu zastaví?
Pro veřejnost nebude v termínu od 14. do 17. května možný vjezd na spodní parkoviště v areálu Matylda. O víkendu 16. až 17. května pak bude pro veřejnost uzavřeno také horní parkoviště a jako náhrada bude pro návštěvníky Matyldy vybudováno provizorní parkoviště s omezeným počtem parkovacích míst.