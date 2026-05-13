Mostecký Hipodrom se připravuje na další dostihový den 24. května. Vrcholem toto dostihového nedělního odpoledne bude rovinový dostih pod názvem Cena první dámy České republiky s dotací 220 000Kč na 2 000 metrů.
Areál se veřejnosti otevře již ve 12 hodin. Úvodní slovo moderátora zahájí společný den ve 13.30 hodin a na start prvního dostihu se můžeme těšit již ve 14 hodin.
Těšit se můžete také na bohatý stánkový prodej občerstvení a nebude chybět ani zábava pro malé návštěvníky, jako je malování na obličej, jezdící zvířátka, hobby horsing, projížďky na koních, aj.
Návštěvníci mohou tradičně na Hipodrom využít pohodlnou kyvadlovou dopravu z centra zcela ZDARMA.