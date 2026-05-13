Městská policie Most zve 24. května rodiny na Den s městskou policií

Jak vypadá práce strážníků v terénu? Co všechno musí zvládnout hasiči při ostrém zásahu? A jak probíhá simulovaná dopravní nehoda z pohledu záchranných složek? To vše uvidí návštěvníci 24. května od 13 do 16 hodin během akce Den pro celou rodinu s Městskou policí Most, která se chystá v neděli 24. května na dětském dopravním hřišti v Mostě.
Program ale nebude jen o technice, zásazích a adrenalinu. Organizátoři připravili také pestrou nabídku aktivit pro děti i celé rodiny. Návštěvníci se mohou těšit na jízdu na koních, tvořivé dílničky, malování na obličej, airsoft střelnici, ekologické aktivity nebo skákací hrad.
Součástí akce budou také prezentace techniky a vybavení městské policie, hasičů a dalších záchranných složek. Do programu se zapojí Městská policie Most, dobrovolní hasiči, zdravotnická záchranná služba, Český červený kříž i další organizace zaměřené na prevenci a volnočasové aktivity.