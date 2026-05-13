Trpasličí TRIO z mostecké mateřinky je ve finále celostátní kuchařské soutěže

Tým Trpasličí TRIO z mostecké 2. mateřské školy v ulici Zdeňka Fibicha se probojovalo do velkého finále celostátní soutěže Zdravá 5 2026. Velké finále se uskuteční 22. května v Praze. Malé kuchařky zaujaly porotu svou pohádkovou svačinkou Zdravá jablíčka pro Sněhurku. Trpasličí TRIO se ve velkém finále utká s Rákosníčky z města Hranice a se Zelenou pastelkou z města Rakovník.
Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro mateřské a základní školy, který se zaměřuje na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování.
Děti se během výuky zábavnou a interaktivní formou seznamují se zásadami zdravé výživy. Cílem programu je motivovat děti k přirozenému přijetí zdravých stravovacích návyků a jejich postupnému začlenění do každodenního života.
Vzdělávací program Zdravá 5 je školám poskytován zcela zdarma Nadačním fondem Albert. Přihlásit se může každá mateřská a základní škola i nezisková organizace prostřednictvím registračního formuláře a následným vytvořením objednávky.
Program Zdravá 5 realizuje společnost Albert již od roku 2004 a za dobu své existence vyškolil desetitisíce dětí v mateřských a základních školách po celé České republice.