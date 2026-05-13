Kickboxeři SK Leon Most trénovali po boku mistrů, za sestavy tradičního jihočínského Kung-fu přivezli ze Slovinska dvě medaile

SK Leon Most reprezentoval uplynulý víkend město Most na Mistrovství Evropy WMAC ve Slovinském městě Podčetrtek.
Matěj Král, který soutěžil ve dvou disciplínách, obsadil v disciplíně Softstyle 2. místo a v disciplíně Non traditional 3. místo. „Toto mistrovství je pro sportovce z Kung-fu Centra důležité tím, že zde sestavy tradičního Jihočínského Kung-fu lze předvést ve dvou disciplínách beze zbraní, a to v Softstyle a Non traditional,“ řek Si-Fu (mistr – učitel) Petr Václavík a dodal: „Jsem rád, že se po několika letech vrací naši studenti do soutěží, kde se mohou utkat v technických disciplínách, kterými jistě sestavy Kung-fu jsou.“
Víkend od 7. května byl pro sportovce z Kung-fu Centra a SK LEON velmi nabytý sportovními aktivitami. Ve čtvrtek ráno vyjela skupina 20 sportovců včetně trenérů na mezinárodní seminář WAKO v kickboxingu do Slovinského města Maribor.
Semináře se zúčastnilo více než 550 bojovníků celkem z 26 zemí tyto čísla potvrzují o jak výjimečnou mezinárodní akci se jednalo. Trenér SK Leon Most Vojtěch Brzoň prohlásil: „Trénujeme po boku mistrů světa a sbíráme zkušenosti, které doma v gymu nezískáš.“