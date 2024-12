Modernizace trati a křižovatek v centru Mostu přijde na půl miliardy

Třída Budovatelů je nejvýznamnějším veřejným prostranstvím v Mostě. Jde o jedinou ulici, která má charakter městského bulváru. Město Most proto cílí na koncepční přístup k záměrům, které se třídy Budovatelů týkají. V roce 2023 a 2024 proběhlo vypracování technicko – urbanistické studie, která řešila koncepci modernizace tramvajové trati na třídě Budovatelů.

„Studie řeší nejen celkovou rekonstrukci tratě, ale také úpravy zastávek, jejich přesuny a přiblížení se zastávkami autobusovými. Díky výměně kolejí se sníží nejenom hlučnost a prašnost, ale také se výrazně zvýší bezpečnost a zajistí plynulost dopravy. Nový návrh trati počítá s výrazným ozeleněním. Řešeno je též dynamické řízení světelných křižovatek v úseku od okružní křižovatky s ulicí Chomutovská a Rudolická u bloku 100 až k otočce u budovy dopravního podniku,“ přiblížil rekonstrukci tramvajové trati primátor města Mostu Marek Hrvol.

Zásadními změnami je především snižování počtu jízdních pruhů v celé délce třídy Budovatelů, sbližování zastávek autobusů se zastávkami tramvají a s tím související zkrácení přestupových časů pro cestující mezi jednotlivými druhy hromadné dopravy. Navržena jsou různá technická opatření směřující k urychlení odbavování křižovatek, a to jak pro vozidla, autobusy MHD, tramvaje, tak chodce a vozidla s právem přednosti v jízdě.

„Nově budou zřízena některá pěší propojení, naopak dojde ke zrušení stávajícího podchodu u bloku 100 včetně zastávky tramvaje. Tato zastávka bude přesunuta o zhruba 100 metrů jižněji, ke křižovatce s ulicí Svatopluka Čecha. Do stejného místa budou přesunuty i zastávky autobusové. Vytvořena bude také rezervní zastávka MHD u bývalé rybárny a nová zastávka tramvaje u OC Rozkvět, a to konkrétně u křižovatky s ulicí Víta Nejedlého, tedy pod bývalou tržnicí,“ uvedl primátor.

Zřízeny budou také nové přechody pro chodce a místa pro přecházení po celé třídě Budovatelů, a to zejména v prostoru parku Střed pro zajištění komfortnějšího propojení, a dále u každé tramvajové a autobusové zastávky pro zajištění snadnějšího přístupu do MHD. Další významnou změnou je vybudování takzvaných zelených pásů v rámci celého řešeného území.

Na několika místech dojde v rámci stavebních úprav k redukci stávajících parkovacích míst, které studie kompenzuje na jiných vhodnějších místech v rámci zpracovávané studie úpravy veřejného prostranství a zeleně na třídě Budovatelů s implementací šikmých stání, namísto stávajících podélných. Plánuje se také odsazení přechodů pro chodce na vybraných místech dále od křižovatky tak, aby byly zlepšeny možnosti zastavení vozidla k zajištění rozhledu.

Zavedení systému světelně řízených křižovatek s dynamickým řízením

Součástí projektu je také úprava čtyř frekventovaných křižovatek, kde dojde ke sjednocení systému řadicích pruhů, a to na sloučený pruh pro směr přímý a pravé odbočení a samostatný levý odbočovací pruh, vyjma ulice Jaroslava Průchy, kde je to nutné s ohledem na intenzitu dopravy. „V rámci dynamického řízení světelných křižovatek tak bude možné mnohem rychlejší odbavení požadavků ve všech směrech, včetně zkrácení a tedy zrychlení přechodu chodců. Všechny světelně řízené křižovatky na třídě Budovatelů, budou navíc schopny zajistit preferenci pro všechny vozy IZS a stejně tak bude preferována městská hromadná doprava, a to jak pro tramvaje, tak pro autobusy ve všech směrech křižovatek,“ doplnil primátor.

Celkové náklady na modernizaci tramvajové trati vyjdou město na více než půl miliardy Kč. Financování obou projektů by mělo být zajištěno z dotačního programu na modernizace tramvajových tratí z Operačního programu Doprava.