NOVÝ ODBAVOVACÍ SYSTÉM V MHD JE NA DOSAH

Cestující na Mostecku se po letech dočkají nového odbavovacího systému. Cestování tzv. „na jednu jízdenku“ v dopravních prostředcích po celém kraji, platit bezkontaktně či užívat si i další výhody budou moci „na zkoušku“ už příští rok.

Nový odbavovací systém se posunul vpřed podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem, společností Future technologies s.r.o. Cena zakázky je necelých 40 mil. Kč bez DPH, dotace činí zhruba 32 mil. Kč. Dodavatel má teď za úkol zpracovat projekt s podrobným harmonogramem. Návrhy vzhledu odbavovacího zařízení, grafiku webového rozhraní včetně e-shopu a další technické detaily. „Nový odbavovací systém by měl být plně v provozu nejpozději za 18 měsíců. Věříme, že tento náročný proces zvládneme bez velkých problémů a že cestující ocení nové a moderní možnosti při cestování našimi vozy MHD,“ sdělil ředitel Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Daniel Dunovský.

Systém bude plně kompatibilní se systémem integrované dopravy DÚK. Cestující se budou moci přepravovat i prostřednictvím jízdních dokladů nahraných na bezkontaktní čipové kartě DÚK.

Nově bude možné platit jízdné ve všech tramvajích a autobusech plastovou kartou, mobilními telefony nebo chytrými hodinkami. „Ve vozech zůstane zachována i možnost platby jízdného v hotovosti. Do vozidel se také pořídí multifunkční mincovní automaty, které umožní jak bezkontaktní odbavení pomocí čipové karty nebo mobilní aplikace, tak bezhotovostní i hotovostní platby mincemi,“ ujistil ředitel. Ve vozech budou samoobslužné terminály pro bezkontaktní odbavení i pro bezhotovostní platby.

Dojde také k vybavení přepážek předprodejních a informačních kanceláří novou technologií, která bude plně kompatibilní s integrovaným dopravním systémem DÚK. „V našich předprodejních a informačních kancelářích se budou nově dobíjet všechny čipové karty DÚK, a to i vydané jinými dopravci – stejně i jízdními doklady pro jiná města nebo pro celý Ústecký kraj,“ dodala mluvčí dopravního podniku Hana Syrová.

Na webu dopravce je nově zřízený e-shop pro dobíjení elektronické peněženky i časového jízdného na čipové karty DÚK, které se budou nově vydávat. „Vybrané jízdní doklady si tak budou moci cestující zakoupit kdykoliv z pohodlí domova,“ doplnil ředitel.

Realizace projektu začne během příštího roku a to ve třech etapách. Začne se pilotním provozem, kdy bude fungovat stávající odbavovací systém a zároveň se instaluje nový palubní systém do několika vybraných vozidel. Také se instaluje nové předprodejní zařízení na jedno předprodejní místo. Poté se bude instalovat do vozidel nový palubní systém a demontuje starý, aby se mohl spustit zkušební provoz. Pokud se vše osvědčí a bude fungovat bez komplikací, spustí se provoz již naostro.