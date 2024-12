Most Beneše v Ústí se zatím nezavře: Policie nesouhlasila s objížďkou

Dobrá zpráva pro obyvatele Ústí nad Labem, ale i všechny, kteří budou projíždět oblastí kolem mostu Dr. Ed. Beneše (hlavní tah na Děčín – Liberec). Most se již měl totiž dávno uzavřít a řidiči měli jezdit po objížďkách. V tuto chvíli se ale dopravně nic neděje. Most zůstává nadále průjezdný pro osobní automobilovou dopravu.

Zatím totiž stále nejsou vydaná nezbytná povolení k tomu, aby se mohla uvést do provozu lávka pro pěší a cyklisty. Ta v rámci stavby slouží také jako konstrukce pro přeložky inženýrských sítí. Také ještě nedošlo ke schválení dopravně inženýrských opatření, která určují vedení objízdných tras a dopravní značení v době uzavírky mostu. Bez těchto dvou věcí není možné lávku zprovoznit a most uzavřít. Komplikací je momentálně nesouhlas Policie ČR s objízdnou trasou po silnici I/13 do výstavby provizorního mostu ze strany ŘSD.

„Je jasné, že most je potřeba řádně opravit, aby se na něj mohla vrátit plná doprava a dobře řidičům i chodcům sloužil mnoho dalších let. U tak významné akce je ale nezbytné minimalizovat dobu, kdy zatíží své okolí a občany města Ústí nad Labem. Vítám tedy, že se most nezavře v prosinci, aby hned vzápětí došlo k přerušení prací kvůli klimatickým podmínkám. Pro občany je to v tuto chvíli dobrá zpráva. Klíčové je, aby přes tato zdržení nebyl ohrožený termín dokončení,“ řekl hejtman Richard Brabec.

Až bude jasné, že má zhotovitel zajištěná všechna povolení, bude veřejnost informována o termínu uzavírky i dopravních opatřeních ve městě.