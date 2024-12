V městské knihovně se prodávají vyřazené knihy za nízké ceny – jedná se i o časopisy, hudební nosiče a hudebniny. Burza probíhá v přízemí knihovny v místnosti č. 128 (za infocentrem vlevo), a to ještě do 14. prosince v provozní době knihovny, tedy každý všední den kromě středy od 10 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin.