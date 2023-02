Po loňské úspěšné premiéře vyhlásí město Most i letos filmovou soutěž určenou dětským a mladým tvůrcům do dvaceti let. Sedm filmečků do půldruhé minuty vloni překvapilo svou úrovní i odbornou porotu. „Zaslané snímky předčily očekávání. Potvrdilo se, že současná dostupnost natáčecí a střihací techniky otevírá dveře již velmi mladým tvůrcům,“ uvedl za odbornou porotu Jaromír Malý, reklamní režisér, kameraman, střihač a vysokoškolský pedagog. Ten bude předsedou odborné poroty i letos.

Druhý ročník soutěže nese podtitul Most film, aneb Sportujeme dost (vloni to bylo Most film – Frrr do Mostu). Úkolem soutěžících, jak už napovídá samotný titul, bude propagace mosteckého sportu: sportovních příležitostí, sportovních klubů, sportovních aktivit či konkrétních sportovních akcí. Podmínkou ovšem je, aby se jednalo o kluby, aktivity či akce konané či pořádané právě v Mostě.

Kategorie

Soutěž bude probíhat ve dvou věkových kategoriích – pro děti do 15 let a mladistvé a mladé dospělé do 20 let. Zaslaná dílka, která musejí mít stopáž od 60 do 90 vteřin, bude hodnotit jak laická, tak odborná veřejnost. Na autory videí nejlépe ohodnocených veřejností i odborníky čekají lákavé ceny – vítěz veřejného hlasování získá voucher v hodnotě 3.000 Kč na odběr filmové techniky a vítěz vybraný odbornou porotou pak ve výši 4.000 Kč. Hlavní vítěz se bude vyhlašovat v každé kategorii.

Podmínky

Soutěž začne 1. března, od tohoto data je možné zasílat soutěžní snímky, odevzdávat videa bude možné nejpozději do půlnoci 23. května. Soutěžní video musí být natočeno na šířku, mít stopáž 60-90 vteřin a musí být zasláno ve formátu MP4 (1920×1080). Počet videí zaslaných jedním soutěžícím není nijak omezen. Autoři také musejí dbát na to, aby neporušili autorská práva jiných osob, a odpovídají za to, že mají souhlasy osob, jejichž osobní údaje se objeví ve videu. Kdo nemá licenci k doprovodné hudbě, může využít bezplatnou nabídku hudby, která je k dispozici na internetu (přesný odkaz na internetové stránky najdou zájemci v pravidlech soutěže, zveřejněných na stránkách www.filmujmost.cz).

Jak zaslat video do soutěže

Prostřednictvím služby Úschovna na e-mail soutez@mesto-most.cz společně se zasláním přihlášky a to ve dnech 1. 3. 2023 – 23. 5. 2023.

Hlasování veřejnosti

Hlasování veřejnosti proběhne od 10:00 hodin dne 29. května do 24:00 hodin dne 7. června. Hlasování bude probíhat formou udělení hlasů prostřednictvím webové stránky www.filmujmost.cz.

Všechny osoby mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. V případě osob mladších 15 let pak může učinit veškeré úkony související s přihlašováním do soutěže pouze jeho zákonný zástupce.

Soutěž vyhlašuje a pořádá statutární město Most ve spolupráci se společností Ponte records. Slavnostní vyhodnocení soutěže a předání cen se uskuteční ve Studiu 3 Ponte records dne 14. června za přítomnosti primátora Marka Hrvola a předsedy odborné komise Jaromíra Malého.