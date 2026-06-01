Most má mistryni republiky v plavání!

Mladší juniorka z Plaveckého klubu Most Pavlína Komínková zazářila na Mistrovství České republiky juniorů v plavání v Ústí nad Labem. V disciplíně 200 m prsa doplavala v čase 2:43,18 pro titul mistryně České republiky.
Její vítězství je výsledkem několika let poctivé práce, odhodlání a obrovské vůle neustále se zlepšovat. O to emotivnější tento úspěch je, že se s velkou pravděpodobností jednalo o její poslední republikový šampionát v barvách Plaveckého klubu Most. Od nové sezóny totiž Pavlína zamíří do Brna, kde bude studovat na sportovním gymnáziu a reprezentovat Kometu Brno. Splnila si tak svůj dlouholetý sen a udělala další důležitý krok na své sportovní cestě.