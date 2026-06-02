Vítězný obrázek z mostecké ZUŠky se promění na pouliční vánoční výzdobu

Jedna z nejmenších žákyň výtvarného oboru Rozárka Čeřovská získala první místo v soutěži Kukadla. Její kresba se promění ve vánoční výzdobu na jedné z mosteckých lamp veřejného osvětlení.
Dětská výtvarná soutěž Kukadla je speciálně zaměřená na tvorbu vánočních a zimních motivů. Zajímavá je tím, že vítězné dětské kresby se opravdu vyrábějí jako světelné dekorace pro města a veřejné prostory. Soutěž organizuje společnost MK Mont Illuminations a je určená hlavně pro mateřské školy, první stupeň ZŠ, základní umělecké školy, dětské skupiny a podobná zařízení.
Soutěží děti od 3 do 7 let na téma v duchu zimy a Vánoc. Nejlepší práce poté vybere odborná porota a některé návrhy se pak přetvoří do skutečných svítících ozdob. Tak zvaná „Kukadla“ se poté instalují ve městech během vánoční výzdoby.
Kukadla bVánoční výzdoba podle návrhů dětí na pražském Žižkově se vloni setkala s velkým ohlasem.

