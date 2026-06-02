Vítězný obrázek z mostecké ZUŠky se promění na pouliční vánoční výzdobu

Jedna z nejmenších žákyň výtvarného oboru Rozárka Čeřovská získala první místo v soutěži Kukadla. Její kresba se promění ve vánoční výzdobu na jedné z mosteckých lamp veřejného osvětlení.
Dětská výtvarná soutěž Kukadla je speciálně zaměřená na tvorbu vánočních a zimních motivů. Zajímavá je tím, že vítězné dětské kresby se opravdu vyrábějí jako světelné dekorace pro města a veřejné prostory. Soutěž organizuje společnost MK Mont Illuminations a je určená hlavně pro mateřské školy, první stupeň ZŠ, základní umělecké školy, dětské skupiny a podobná zařízení.
Soutěží děti od 3 do 7 let na téma v duchu zimy a Vánoc. Nejlepší práce poté vybere odborná porota a některé návrhy se pak přetvoří do skutečných svítících ozdob. Tak zvaná „Kukadla“ se poté instalují ve městech během vánoční výzdoby.