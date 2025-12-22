Mostečané, máte zaplaceno za odpad? Zbývá už jen pár dnů

Všichni poplatníci mají povinnost zaplatit za odpad do konce letošního roku. Není ovšem nutné zaplatit v pokladně magistrátu, kde se v posledních dnech nyní tvoří dlouhé fronty. Jednodušší a pohodlnější je zvolit platbu prostřednictvím Portálu Mostečana nebo bankovním převodem. Pokud přece jen zvolíte platbu v pokladně magistrátu, učinit tak můžete maximálně do 13 hodin dne 30. prosince 2025, neboť magistrát bude po 13. hodině 30. prosince a celý den 31. prosince 2025 z technických důvodů uzavřen.
Poplatek můžete zaplatit těmito způsoby:
1. prostřednictvím Portálu Mostečana – Platebního portálu na webových stránkách města Mostu: https://portalmostecana.cz/zpo/platby (není nutná žádná registrace, zadáváte rodné číslo osoby, za kterou poplatek hradíte – např. platba poplatku za dítě = uvedete RČ dítěte), na kterém lze uhradit poplatek pomocí QR kódu či přes platební bránu. Na Portálu si můžete ověřit aktuální stav vašeho osobního daňového účtu, zjistit variabilní symbol, nebo ověřit provedenou úhradu místního poplatku po uplynutí 48 hodin od provedení platby,
2. bankovním převodem na bankovní účet Statutárního města Most č. 19-1041368359/0800 s přiřazeným variabilním symbolem pro každého poplatníka, variabilní symbol je pro každého poplatníka stejný jako v roce 2024 a ani v budoucnu se měnit nebude. Pokud variabilní symbol neznáte, lze ho zjistit buď přes Portál Mostečana – Platební portál, nebo si o něj můžete zažádat na emailu: odpady@mesto-most.cz. V současné době dostáváme od občanů enormní množství dotazů, počítejte prosím s tím, že odpovědi vám mohou být odeslány s mírným zpožděním,
3. v pokladně Magistrátu města Mostu (nejpozději dopoledne 30. 12. 2025), na stvrzence z minulého roku má každý poplatník uveden svůj variabilní symbol.
Doporučujeme zvolit platbu prostřednictvím bodu 1 či 2, které lze vyřešit z pohodlí domova, a to během pár chvil.
S doplňujícími dotazy týkající se místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se můžete obrátit na referentky oddělení správy daní, poplatků a pohledávek – tel. 477 001 368, 477 001 374, e-mail: odpady@mesto-most.cz.