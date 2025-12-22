Betlémské světlo dorazí do Mostu v úterý

Do Mostu letos opět dorazí Betlémské světlo, symbol míru, naděje a lidské sounáležitosti, které do města přivezou skauti. Tato tradice, jež každoročně spojuje lidi napříč generacemi, nabídne možnost přenést si domů plamínek Betlémského světla.
Mostečané si budou moci Betlémské světlo zapálit na 1. náměstí v úterý 23. prosince od 16:00 do 18:00 hodin a také na Štědrý den, tedy ve středu 24. prosince od 13:00 do 15:00 hodin. Stačí si sebou přinést lucerničku nebo svíčku a odnést si domů kousek vánoční atmosféry.