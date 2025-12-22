Festival Let It Roll má jména prvních interpretů, můžete kupovat i vstupenky

Most zůstává dějištěm jednoho z největších světových festivalů elektronické hudby. Drum & bassový festival Let It Roll se k jezeru Most vrátí také v roce 2026, a to v termínu 30. července až 1. srpna.
Let It Roll patří dlouhodobě mezi největší hudební festivaly svého žánru na světě. Letos do Mostu přílákal tisíce návštěvníků z několika zemí. Festival i příští rok nabídne špičkový hudební program, unikátní scénografii a atmosféru, která z Mostu na několik dní udělá centrum drum & bassové scény.
Let It Roll nyní oznámil první jména interpretů. Uslyšíte hudbu interpretů jako Aeon:Mode, Synergy, Annix B2B Fade Black, Ama, Current Value, Imanu, Fox Stevenson a mnoho dalších. Pořadatelé slibují unikátní show, zábavu a doprovodný program, který celou akci doplní. Vstupenky na https://tickets.letitroll.cz/festival/2026