Mostecká městská policie hledá posilu do týmu školní dohledové služby

Dohledová služba každé ráno a odpoledne stojí u škol a přechodů v Mostě, aby děti mohly projít rušnými místy v pořádku a byly v okolí školy v bezpečí.
Podmínky
Stačí být spolehlivý/á, mít chuť pomáhat, a stát se součástí týmu, který dělá smysluplnou práci, která má skutečný dopad na každodenní život rodin ve městě.
Nabídka
zkrácený úvazek (5 hodin denně, dělené směny),
5 týdnů dovolené + sick days,
stravenky a příspěvek na volnočasové aktivity,
výcvik sebeobrany,
možnost dlouhodobé spolupráce.
V případě zájmu kontaktujte v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod. vedoucího školní dohledové služby, který poskytne veškeré informace včetně platového ohodnocení:
Vlastimil Litto: 734 417 318, Vlastimil.Litto@mp-most.cz
Přihlásit se můžete do 9. 1. 2026.
Více informací zde: