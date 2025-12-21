Na Mostecku se testuje nový odbavovací systém

Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova pokračuje v realizaci nového elektronického odbavovacího systému, jehož celková hodnota činí necelých 40 milionů korun bez DPH. Projekt je z větší části financován z fondů Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, odkud podnik získá dotaci přibližně 32 milionů korun.
Práce na projektu probíhají podle stanoveného harmonogramu. V současné době je zahájena fáze pilotního provozu, která potrvá do přibližně konce února 2026. Nový systém je již zkušebně instalován v jednom autobusu ve vozovně v Mostě, po vánočních svátcích bude následovat montáž do tramvajové soupravy a testování dalších součástí, včetně předprodeje a revizorských čteček.
Cílem pilotního provozu je ověřit funkčnost systému v reálném provozu a doladit všechny potřebné procesy. Zapojení veřejnosti do testování je plánováno až po první třetině roku 2026. „Chceme ujistit cestující, že v současnosti se pro ně nic nemění a žádné změny v dopravě nejsou plánovány před tímto termínem,“ uvedla tisková mluvčí dopravního podniku Hana Syrová.