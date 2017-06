Mostecká čtyřka má stříbro z mistrovství Evropy v malém fotbale

V pátek 9. června vstoupila česká reprezentace v malém fotbale úvodním zápasem do bojů mistrovství Evropy, které se tento rok hrálo v Brně. Před skvělou návštěvou téměř tří a půl tisíce diváků bohužel Češi v tomto zahajovacím utkání šampionátu podlehli Maďarsku v poměru 0:1. Nakonec to ale bylo jediné střetnutí, ve kterém náš národní tým prohrál v základní hrací době. Účinkování reprezentačního výběru skončilo mimořádným úspěchem.

Pod ním je podepsána i čtveřice zástupců mosteckého malého fotbalu, a to Ondřej Bíro, David Macko, Jakub Polák a Tomáš Režný, hráči úřadujících mistrů republiky, Gamblers Most.

Bronzoví medailisté z loňského EURO, které se hrálo v Maďarsku, se tak dokázali znovu probojovat ve velké konkurenci do závěrečné nominace, a nést tak prapor mosteckého malého fotbalu velmi vysoko.

Mostečané s národním týmem postoupili až do finále. V něm se postavili reprezentaci Ruska. Češi šli do vedení a vyprodaný stadion za Lužánkami bouřil. Rusové ale dokázali ve druhém poločase vyrovnat a nakonec dovést střetnutí do penaltového rozstřelu. Zatímco Rusové byli v exekuci pokutových kopů bezchybní, domácí Češi jednou zaváhali a nakonec si tak na krk zavěsili stříbrné medaile.

I přes závěrečné zklamání skončil domácí šampionát obrovským úspěchem. Vždyť stříbrné medaile jsou vyrovnáním nejlepšího umístění českého národního týmu z roku 2011. Je pak skvělou vizitkou Mostu, že se pod to v patnáctičlenné nominaci podepsala hned čtveřice mosteckých reprezentantů.