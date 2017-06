Tomáš Enge koučuje v Mostě jezdce svého týmu

Nejúspěšnější současný tuzemský závodní jezdec Tomáš Enge dorazil na okruh mosteckého autodromu, tentokrát v roli kouče.

Se závodní dráhou, kterou za svou kariéru velmi dobře zná, seznamuje německé jezdce Kurta Wagnera a Petera Alexandera Schmitze. Oba budou reprezentovat při víkendovém závodu automobilů a formulí zóny střední Evropy The Most FIA Central Europe Zone (CEZ) Challenge s vozy Lamborghini Gallardo GT3 tým Reiter Engineering, kde Enge působí jako vývojový pracovník.

„Oba jezdci jsou už starší pánové a závody si chtějí užívat. Dosud převážně testovali, takže jsou natěšení na ostré souboje na dráze. Kromě detailního seznámení s tratí se jim snažím poradit, jak co nejvíce zrychlit. Je to ale obtížné, při volných jízdách je na okruhu mnoho civilních vozů, a musíme se proto krotit. V pátek už to bude lepší, dráha bude patřit jen závodním speciálům,“ upřesnil svou úlohu v Mostě Tomáš Enge.

I když Wagner i Schmitz měli v plánu absolvovat celý letošní ročník FIA CEZ, různé okolnosti jim v tom zabránily. „Kurt odjel závod na rakouském Red Bull Ringu sám, Peter měl zdravotní problémy. V Mostě si zazávodí spolu, což by měli zopakovat i v posledním klání letošní sezony v Brně. Jak říkám, nejde o body, ale o zábavu a prověření Lamborghini v plném závodním režimu,“ vysvětlil Enge.

Tomáš do Mostu přijel z Red Bull Ringu v rakouském Spielbergu. Zdejší okruh hostil akademii Reiter Young Star, jíž je manažerem a hlavním koordinátorem. V letošním roce se také účastní jako jezdec seriálu GT Open s vozem Lamborghini Gallardo R-EX, v němž se střídá s britským kolegou Craigem Dolbym.

Na mostecký okruh se Tomáš Enge vrátí 10. srpna. Povede kurz sportovní jízdy Enge Academy Most, zaměřený na pokročilé řidiče, kteří se chtějí naučit náročnější technice vedení vozu, a na majitele sportovních vozů. Přihlásit se do kurzu mohou ale i běžní řidiči, kteří si chtějí zdokonalit své řidičské schopnosti anebo se naučit lépe ovládat svůj vůz ve vyšším tempu.