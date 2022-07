Mostecká diakonie hledá dobrovolníky pro práci s dětmi a mládeží

Dobrovolnické centrum Diakonie Most hledá dobrovolníky pro zařízení města Mostu, která pracují s dětmi a mládeží. Chcete-li se zapsat někomu do života, kontaktujte koordinátora dobrovolníků. Všechny dobrovolníky diakonie kompletně provází jejich dobrovolnickou činností, počínaje zodpovězením všech otázek, proškolením až po společné supervize, sdílení zkušeností a řešení případných problémů. Na webu Diakonie Most naleznete i další aktivní dobrovolnické příležitosti. https://most.diakonie.cz/co-nabizime/dobrovolnicke-centrum/