Na mosteckém autodromu dnes odstartovalo Mistrovství světa superbiků

Na Autodromu v Mostě dnes odstartovalo Mistrovství světa superbiků. Diváci mohou v průběhu víkendu fandit rekordnímu počtu 11 českých závodníků v několika kategoriích. Pátek 29. července 2022 zahajuje šesté kolo závodů seriálu MOTUL FIM Superbike World Championship 2022, které bude AUTODROM MOST hostit až do neděle 31. července. Fanoušci zde uvidí velmi vyrovnané souboje elitních jezdců.

Vedoucí jezdec Španěl Alváro Bautista má na svém kontě aktuálně 246 bodů, Brit Jonathan Rea mu s 229 body dýchá na záda a loňský šampion Toprak Razgatlioglu s 203 body je jim v patách. Tato trojice bezpochyby nabídne vzrušující podívanou, do níž bezpochyby zasáhnou i další jezdci a očekává se, že padne traťový rekord.

Mistrovství světa Superbiků v Mostě ovšem nebude pro české fanoušky jen o sledování světové špičky, ale nabídne i rekordní účast domácích jezdců, jichž zde během víkendu bude startovat celkem 11!V nejvyšší střídě Superbike se na start postaví náš stálý zástupce Oliver König a také na divokou kartu jedoucí Michal Prášek. Mezi WorldSSP máme stálého jezdce, jímž je Ondřej Vostatek a s divokou kartou pojede Patrik Homola. Ve třídě WorldSSP300 standardně startuje Petr Svoboda a s divokou kartou jej doplní Filip Feigl. Další české jezdce uvidíme v doprovodných sériích. V Northern Talent Cup to budou Michal Prokeš a Filip Novotný. Do Yamaha R3 bLU cRU nastoupí Adéla Ouředníčková, Daniel Tureček a Filip Juránek.

Nejvíce sledované české želízko v ohni světového šampionátu superbiků bude po celý víkend samozřejmě Oliver König, který se na závody na domácím okruhu velmi těší a před jejich zahájením mimo jiné řekl: „Letos jsem v jiné pozici, než loni kdy jsem jel třístovky. Není na mě takový tlak a to mi vyhovuje. Můžu jenom překvapit. Do Mostu se moc těším a doufám, že nás přijede podpořit hodně diváků a jako nováček ukážu další progres v průběhu sezóny.“

Harmonogram Prosecco DOC Czech Round:

Pátek 29. července 2022

09:45-10:15 > WorldSSP300 – FP1

10:30-11:15 > WorldSBK – FP1

11:25-12:10 > WorldSSP – FP1

14:15-14:45 > WorldSSP300 – FP2

15:00-15:45 > WorldSBK – FP2

16:00-16:45 > WorldSSP – FP2

Sobota 30. července 2022

09:00-09:30 > WorldSBK – FP3

09:45-10:05 > WorldSSP300 – Superpole

10:25-10:45 > WorldSSP – Superpole

11:10-11:25 > WorldSBK – Superpole

12:40 > WorldSSP300 – 1. závod

14:00 > WorldSBK – závod 1

15:15 > WorldSSP – závod

Neděle 31. července 2022

09:00-09:15 > WorldSBK – WUP

09:25-09:40 > WorldSSP – WUP

09:50-10:05 > WorldSSP300 – WUP

11:00 > WorldSBK – závod SP

12:30 > WorldSSP – 2. závod

14:00 > WorldSBK – 2. závod

15:15 > WorldSSP300 – 2. závod

Na organizaci závodního víkendu Mistrovství světa Superbiků v Mostě pod oficiálním názvem Prosecco DOC Czech Round se dohromady podílí zhruba 1000 osob a například traťových komisařů je připraveno ke dvěma stovkám. Lékařský personál čítá 120 zdravotníků.

Pro diváky je volný vstup do paddocku, kde bude před jejich zraky probíhat technická přejímka a řada dalších závodních procedur. Procházka po pit lane s autogramiádou jezdců umožní fanouškům nahlédnout přímo do týmových boxů. Z bezprostřední blízkosti bude možné pozdravit vítěze ihned po závodu, protože na Victory Lane navazuje Parc Ferme plný emocí. Návštěvník se tak stane nejen divákem, ale doslova účastníkem světových závodů. Všechny tyto výjimečné zážitky jsou přitom již v ceně vstupenky a návštěvníci do 18 let mají vstup zdarma.

Vstupenky na výjimečnou akci lze zakoupit on-line: www.superbike-most.cz