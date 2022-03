Mostecká taneční skupina The F.A.C.T. bodovala na Dance Cup 2022

Mostecká taneční skupina The F.A.C.T. se zúčastnila Dance Cup Česká Kamenice 2022, odkud přivezla tři medaile.

„Konečně po dvou letech jsme se mohli všichni opět vidět na parketech a bojovat o medaile. Za sebou máme letos první soutěž, které se zúčastnily naše skupiny Mini děti, Děti A a Junioři v České Kamenici. S nadšením se můžeme pochlubit, že naše výsledky byly více než očekávané,“ uvedla trenérka Julie Dinhová.

Junioři a Děti A skončily na 2. místě a Mini děti na 1. místě. „Radost byla nepopsatelná. Moc děkujeme za super děti, kteří mají chuť se učit něco nového a bojovat jako tým. Těšíme se na další soutěže, které nás čekají,“ dodala trenérka.

Taneční skupina The F.A.C.T. patří k prestižním tanečním formacím nejen v Mostě, ale je úspěšná i za jeho hranicemi. The F.A.C.T působí v Mostě 13 let, věnuje se tanečním stylům Street Dance: Lockin, Poppin, House dance, Hiphop, Dancehall a další. Tradičně vystupuje v Divadle Broadway Praha, v Mosteckém divadle, na mosteckých akcích, na Litvínovském Majálesu, na maturitních a absolventských plesech, na koncertech s kapelami, a na módních přehlídkách. V případě zájmu stát se součástí studia se mohou holky i kluci hlásit na Julie Dinhová +420 605 291 951, Lada Gajdicová +420 602 283 920 nebo na e-mail: infothefact@seznam.cz.