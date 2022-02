Mostecké divadlo uvede v pátek derniéru inscenace „HOST“

V pátek 4. března se Městské divadlo Most rozloučí s komedií Host. V typické francouzské komedii režiséra Lukáše Kopeckého nechybí slovní humor, záměny osob a všelijaké katastrofy.

Gerard je odborník na balicí techniku, zvláště na alobal. Navzdory své odbornosti je však už tři roky nezaměstnaný a nenese to právě dobře. Není tedy divu, že poněkud znervózní, když se mu naskytne příležitost vést pobočku velké firmy až v daleké Indonésii. Zbývá poslední krok. Na radu Bonnota z oddělení lidských zdrojů ze zmíněné firmy (a lidé z HR přece nejlépe rozumí tomu, kdo a na co se hodí) pozve pana Pontignaca, velkého šéfa mezirezortních vztahů, k sobě domů na večeři. A výsledek této večeře bude mít zásadní vliv na to, bude-li Gerard nakonec přijat.

Problém však tkví v tom, že Gerardův byt by potřeboval jemně řečeno přearanžovat, navíc je zima a v bytě je vypnuté topení, neboť když je zapnuté, tak protéká. A Gerardova žena Colette naneštěstí vůbec neumí vařit. Chudák neurotický Gerard musí přivést svého potenciálního šéfa do úplné katastrofy. Bohudík je tu zkušený a světem protřelý soused Alexandre, který všechno dokáže vyřešit a neomylně se trefit do Pontignacova vkusu… Nebo ne?

Text pro Městské divadlo v Mostě přeložil Jiří Žák.