Město Most je připraveno pomoci Ukrajině

Vedení města Mostu intenzivně sleduje dění na Ukrajině a je připraveno pomoci jejím občanům, kteří v souvislosti s probíhající invazí ruského vojska opustí území Ukrajiny a jako svůj azyl zvolí Českou republiku. V této souvislosti je město Most připraveno pomoci až 100 rodinám, bude-li to zapotřebí. Zázemí v podobě ubytování a stravy by poskytl hotel Cascade, který je v majetku města Mostu. Náklady je v prvotní fázi připraveno uhradit město Most.

„V úterý 1. března navíc proběhne jednání s vlastníkem několika bytových jednotek, který je ochoten tyto poskytnout ukrajinským uprchlíkům, čehož si velmi vážím. V této souvislosti bych rád apeloval na další vlastníky bytových jednotek, aby se ozvali vedení města Mostu a projednali možnost poskytnutí svých bytových jednotek pro tyto účely. Rovněž bude jednáno s vlastníky hotelů či ubytoven na území města tak, aby se i tito zapojili do pomoci v této nelehké době,“ uvedl primátor města Mostu Jan Paparega.

Město Most je rovněž připraveno poskytnout metodickou pomoc občanům Ukrajiny s vyplněním potřebných dokladů, pomoc s překladem dokumentů do českého jazyka, pomoci s koordinací dopravy a zapojením našich neziskových organizací do pomoci v rámci této mimořádné situace. Tato pomoc bude koordinována přes Taťánu Drahošovou ZDE, vedoucí odboru sociálních věcí, kdy podrobnější informace budou dostupné na webu města a sociálních sítích města. Dále budou v pondělí 28. února zřízena kontaktní místa pro organizaci sbírek materiální pomoci a sbírky potravin, kdy podrobnější informace budou zveřejněny a proto sledujte web města Mostu, Mobilní rozhlas a sociální sítě města.

Vzhledem k tomu, že město Most je akcionářem společnosti Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s, je město připraveno na své náklady zajistit transport osob, které opustili území Ukrajiny.

Finanční podporu Ukrajině projedná Rada města Mostu na své řádné schůzi. Primátor města rovněž projedná možnosti finanční podpory Ukrajině s významnými partnery města z podnikatelského sektoru.