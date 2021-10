MOSTECKÉ MOŠTOBRANÍ vypukne už tuto sobotu v PARKU STŘED

Další velkou akci v parku Střed v Mostě pořádá Nadace Proměny Karla Komárka, která jeho obnovu podpořila částkou 25 milionů korun. V sobotu 2. října od 14 začne v parku zábavný den především pro rodiny s dětmi zvaný MOSTECKÉ MOŠTBRANÍ. Na program se kromě ochutnávek jablečných a dalších nápojů a pokrmů dostaly také poutavé kulturní akce pro děti i rodiče. Náplň odpoledne rozšíří kromě jiného tematické debatní panely o budoucnosti parku či o jeho zeleni.

Patrně největší letošní akci zažije v sobotu 2. října mostecký park Střed. Nadace Proměny Karla Komárka s podporou Statutárního města Most nedlouho pořádá před zavřením parku kvůli rekonstrukci den plný jídla, pití a zábavy. Nadace sestavila program především pro děti a rodiče, nicméně své si třeba díky tematickým blokům najdou všichni lidé z Mostu a okolí.

MOSTECKÉ MOŠTOBRANÍ propukne v parku Střed ve 14 hodin úvodním blokem věnovaným moštování. Zazní zajímavé informace o výrobě oblíbeného jablečného nápoje, návštěvníci dostanou možnost si vyzkoušet lisování jablek.

Další dva tematické bloky budou odpolední kulturní program podobně obohacovat. O budoucnosti parku pohovoří zástupci nadace, města a architekti, o významu zeleně pro život ve městě zase mimo jiné Michal Tarant z litvínovského Centra ekologické výchovy.

„Park Střed oživujeme dlouhodobě a MOSTECKÉ MOŠTOBRANÍ představuje výbornou příležitost pozvat na jedno místo kromě odborníků také oblíbené umělce. A především místní lidi. O zábavu pro děti a rodiče se postarají umělci z divadla Toy Machine. Vystoupí dětský sbor Korálek a kouzelník Hopsík na své Halabala show,“ přiblížila program ředitelka Nadace Proměny Karla Komárka Petra Lepková Melingerová s tím, že na místě budou po celou dobu stánky s občerstvením včetně vegetariánského bistra a že bude prodávat také mošt, vytvořený speciálně pro akci a park.

Důležitou součástí programu budou zmíněné diskuze Mostečanů se zástupci nadace, města a architekty o chystané proměně parku a o jednotlivých prvcích. Komunikace s občany tak pokračuje i v době, kdy se projekt dostává do finále.

„Lidé se o novinky z parku Střed zajímají a mají od začátku zájem s námi mluvit nejen o budoucnosti parku, ale také o svých obavách. Architekti tak věděli, co by si lidé v parku přáli, aby do něj rádi chodili. Zároveň věděli, že navrhují park do prostředí s vyšším rizikem vandalismu. Dobře řešené a lidmi využívané prostředí tyto problémy výrazně snižuje. Jsem přesvědčen o tom, že se nám společně povedlo to nejdůležitější zachytit, a park se stane bezpečným a oblíbeným místem lidí z celého Mostu,“ uvedl primátor města Mostu Jan Paparega.

Součástí programu budou také zajímavé workshopy. Jedním z nich provedou divadelníci z Toy Machine, s nimiž si děti budou moci vyzkoušet výrobu přírodních loutek. Druhý, který se ponese v duchu landartu, tedy přírodního umění, povede antropoložka Ludmila Škrabáková. Ta se zároveň coby řečnice účastní druhého diskusního bloku. Návštěvníky upoutá rovněž stánek Recykultu, na němž proběhne workshop pro rodiče s dětmi na téma „zachraň jídlo“.

Obnovu park Střed v Mostě podpořila Nadace Proměny Karla Komárka částkou 25 milionů a odbornou pomoc. Celý proces obnovy po dvouleté fázi příprav započal v roce 2018, kdy město nadační podporu dotaci obdrželo. Nadace následně uspořádala architektonickou soutěž, ve které zvítězil návrh Tilla Rehwaldta a Patrika Hoffmana. Výsledná podoba parku bude v duchu poslání nadace odrážet potřeby místních obyvatel, kteří se do všech fází obnovy zapojili.