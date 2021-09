V červnu přišel z vězení a opět kradl, soud ho poslal do vazby

Okresní soud v Mostě poslal do vazby na podnět mostecké policie 29letého muže z Mostu. Ten má mít na svědomí krádež v obchodě a vloupání na zahradu. Muže, který byl již za krádeže v minulosti odsouzen a z vězení přišel letos v polovině roku, může soud potrestat odnětím svobody až na tři roky.

Mostečan si měl v centru města Mostu v jedné drogérii mezi regály uschovat do bundy osm kusů deodorantů jedné značky v celkové hodnotě 792 korun. Kosmetiku nezaplatil a prodejnu opustil i s lupem. Totožnost nepoctivého zákazníka odhalili policisté na základě místní a osobní znalosti. Tento měsíc měl v zahradní kolonii v Mostě přelézt plot u oploceného pozemku, vnikl na zahradu, kde se vloupal do zahradního domku, u kterého poškodil dveře i okno. Vstoupil dovnitř a uvnitř měl odcizit reklamní mikinu a klíče od zahradní boudy. V ní našel nářadí, které si odnesl. Krátce na to podezřelého muže zadrželi mostečtí policisté. Na sobě měl odcizenou mikinu, kterou policie zajistila a následně vrátila zpět poškozenému. Celkem Mostečan napáchal škodu za osm tisíc korun.