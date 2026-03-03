Mostecký aquadrom slaví půl století, dočká se vylepšení

Mostecký aquadrom čekají už na jaře opravy venkovní terasy a přístupové cesty. V plánu je ale celá řada vylepšení.
Už v březnu se na aquadromu rozběhnou práce, které zaberou dva měsíce. Podle zástupců města ale půjde především o technické záležitosti navazující na práce, se kterými se na aquadromu začalo už vloni. Nyní by se mělo jednat o nové venkovní povrchy a přístupové cesty, sanaci fasády, odvodnění terasy včetně opravy brodítek a výměna klempířských prvků. „Jedná se především o dokončení prací, které začaly už v loňském roce. Na letošní rok ale připadá padesáté výročí koupaliště a technické služby, které aquadrom provozují, chystají celou řadu vylepšení a novinek,“ naznačil primátor Mostu marek Hrvol.
Letos by například měla být vyměněna kopule toboganu a atrakce by měla dostat i nové nerezové schodiště. Už vloni se instalovala nová vířivá vana a aktuálně se řeší brouzdaliště. Přemýšlí se také o vylepšení saun a k lepšímu komfortu návštěvníků by snad v dohledné době mělo přispět vylepšení venkovního občerstvení, ale také vnitřního bufetu. Plány i rozpočet aquadromu počítají i s dětským hřištěm. „Do budoucna by v objektu aquadromu mohl vzniknout moderní wellness zhruba v prostorách, kde se dnes nachází posilovna, ale jinak tato část aquadromu není příliš využívaná. To by měla být významnější investice,“ doplnil primátor.
Mostecké termální koupaliště vzniklo v roce 1976. Bylo vyhřívané s velkým venkovním bazénem a skokanskou věží. V roce 2003 zde vznikl moderní aquadrom. Foto: Luboš Dvořák