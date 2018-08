Mostečtí lvi dostanou od radnice 1,5 milionu

Město Most hodlá podpořit Mostecký hokejový klub Mostečtí Lvi neinvestiční dotací ve výši 1,5 milionu Kč. Ta bude sloužit k zajištění provozu klubu.

Klubu se letos podařilo postoupit do II. ligy ČR a hraje zápasy a turnaje po celé republice i v zahraničí. „Svou úspěšnou činností reprezentuje město Most. V klubu působí mladí hokejisté, kteří přecházejí z mládežnického klubu Sport Most. Zápasů, které Mostečtí lvi odehráli v této sezóně a ve kterých doslova deklasovali své soupeře, byla většina. Rozdíl ve skóre byl mnohokrát několika brankový a již od prvních kol se začala rýsovat velká senzace,“ uvedl před časem primátor Mostu Jan Paparega.

Mostecký hokejový klub byl založen poté, co městu Most došla trpělivost s hokejovým klubem HC Most „dospěláků“, který v roce 2012 prodalo do soukromých rukou a od roku 2014 doposud mu na činnost poslalo tři milióny korun. Kvůli dlouhotrvajícímu komunikačnímu a finančnímu nesouladu si město založilo vlastní sportovní oddíl nazvaný Mostecký hokejový klub s.r.o. Začal, jak se říká, „od píky“, z úrovně krajského přeboru.