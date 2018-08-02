V sobotu bude otevřena železničniční expozice Moldavské dráhy

V SOBOTU 4.8. 2018 OD 10 DO 15 HODIN BUDE OPĚT OTEVŘENA ŽELEZNIČNÍ EXPOZICE MOLDAVSKÉ DRÁHY, KULTURNÍ PAMÁTKY ČR NA NÁDRAŽÍ OSEK-MĚSTO. POKUD VÁM NENÍ LHOSTEJNÝ DALŠÍ OSUD SEVEROČESKÉ ŽELEZNIČNÍ TRATĚ TEPLICE – LOVOSICE, MŮŽETE PŘILOŽIT PODPIS POD PETICI ZA JEJÍ ZÁCHRANU. V EXPOZICI ZAKOUPÍTE TURISTICKOU ZNÁMKU, VIZITKU, NÁLEPKU, TURISTICKÝ DENÍK A NOVĚ I MAGNETKU. V PROVOZU BUDOU VŠECHNA MODELOVÁ KOLEJIŠTĚ, MŮŽETE SE TAKÉ VYFOTIT S VÝPRAVKOU A ČEPICÍ S PANEM PŘEDNOSTOU STANICE. VELKOU ATRAKCÍ V DOBĚ MOBILNÍCH TELEFONŮ JE ZATELEFONOVAT SI TELEFONEM NA KLIČKU DO SOUSEDNÍ MÍSTNOTI.