Mostečtí zastupitelé zasedají letos naposledy, koupili hotel Cascade a schválili rozpočet města

Dnes, v úterý dopoledne začalo zasedání mosteckého zastupitelstva, letos se zastupitelé setkali naposledy. Sešlo se 36 z 45 zastupitelů.

V úvodu zastupitelstva složila slavnostní slib nová zastupitelka Iveta Jelínková (na snímku). V poslaneckém klubu KSČM nahradila Michala Polívku, který se vzdal poslaneckého mandátu.

Zastupitelka Berenika Peštová (ANO) pochválila práci výboru pro mapování a eliminaci sociálních jevů.

Sportovní klub Leon Most, který sdružuje kick boxery, dostal od města Mostu dotaci 90 tisíc korun na sportovní činnost. Zastupitelé schválili také finanční podporu 30 tisíc korun Klubu Superstar Most badminton na podporu talentovaného sportovce.

Zastupitelé se zastavili u žádosti o výjimku stavby, proti které poslali občané na město Most petici. „V ulici Bratří Čapků žadatel chtěl původně postavil rodinný dům a nyní chce svůj záměr změnit a postavit bytový dům. vzhledem k tomu, že se jedná o lokalitu rodinných domů, tak to považuji za zvěrstvo,“ namítla Berenika Peštová. Podle náměstka primátora Marka Hrvola i podle zastupitele Daniela Drtíka se podle vizualizace nejendná o vícepatrový dům a násilný zásah do zdejší architektury. Při hlasování o výjimce byli zastupitelé pro změnu záměru.

Zastupitelé schválili přesunutí dotace na uskutečnění projektu Protidrogového vlaku na rok 2021. O přesunutí peněz požádal organizátor Nadační fond Nové česko. Protidrogový vlak měl přijet do Mostu letos na podzim, ale vzhledem ke koronavirové situaci se akce nemohla uskutečnit.

Zastupitelé projednali uskutečnění projektu tří hloubkových vrtů v areálu hipodromu a golfového hřiště. Důvodem je dlouhodobý problém s užitkovou vodou v této lokalitě. Primátor Jan Paparega (ProMost) vysvětlil, že schválení projektu je nutné pro předložení žádosti o státní dotaci. Záměr se nelíbil Berenice Peštové (ANO), které se nelíbí, že se jedná o vodu na „zalívání golfového hřiště“ a podle které se nejedná o nejlepší variantu, jak problém řešit. Bod zastupitelé schválili v původním znění.

Žhavým bodem programu byl odkup hotelu Cascade městem Most. Prodejní cena s vlastníkem, společností HUTS, byla vyjednána na 67 milionů korun bez DPH. Město Most současně založilo servisní společnost Cascade, která bude jednat se strategickým partnerem, který by posléze hotel provozoval.

„Nejsem nadšený z toho kupovat Cascade, ale bylo zde velmi vážné riziko, že by zde mohla vzniknout ubytovna,“ vysvětlil hlavní záměr odkupu primátor Jan paparega. „Tahle pohádka je hezká, ale tomu prostě nevěřím. Chci znát skutečný důvod, proč město hotel kupuje,“ kontrovala Berenika Peštová a namítla: „Nejsme v tak dobré kondici, abychom toto mohli kupovat. „ To primátor razantně odmítl: „Jsme v lepší kondici, než státní rozpočet!“ Na debatu reagoval náměstek primátora Marek Hrvol: „Hrozba ubytovny v centru města je skutečně reálná. Peníze na nákup máme, našetřili jsme miliardu, můžeme si to dovolit.“ Po osobních invektivách, kterými se začali zastupitelé častovat, se do debaty o prodeji Cascade vložil zastupitel Jiří Kraus (Zelení). Požádal, aby se zastupitelé vrátili zpět k tématu a zajímal se, jak dlouho bude trvat, než město sežene strategického partneru, který hotel bude provozovat. Primátor ujistil, že snahou je, aby to bylo co nejkratší možnou dobu. Podle Martina Domína (SMM) je s ukončením těžby reálné, že v budoucnu se naše město stane turistickou destinací. „Proto vidím koupi hotelu jako dobrý záměr. Město Most získá nad tímto majetkem kontrolu,“ namítl Martin Domín. Zastupitel Václav Hoffmann (ODS) se vyjádřil pro odkup s tím, že v budoucnu by se mohl hotel stát kongresovým centrem, které zde chybí a které by propojovalo ostatní instituce a také místní kulturní zařízení včetně divadla. „Hotel je v centru města a je to významná budova. Je to rozumné, budu pro to hlasovat,“ řekl. „Tak tomuto argumentu rozumím, tomu prnímu ne“ reagovala v závěru diskuse o koupi hotelu Cascade Berenika Peštová a dodala: „Obávám se, aby se nestávalo, že že se spojí dva, udělají si z toho byznys a boudou říkat, že z objektu udělají ubytovnu. Abychom se nestali rukojními a nedělali nic jiného, než skupovat.“

Pri materiálu nic nemáme, ale neměli jsme dostatek času, abychom si materiál důkladně prostudovali. Koupě hotelu je ale samozřejmě správná věc,“ zdůvodnil zastupitel Jan Hrubeš, proč klub nebude hlasovat pro. Díky hlasování hlasování pro 29, nikdo proti a 10 se zdrželo, se vlastníkem hotelu Cascade stane město Most.

Vrcholným bodem prosincového zastupitelstva je tradičně návrh rozpočtu. Mostecká vláda navrhuje schodkový rozpočet ve výši 345 milionů korun. „Rozpočet je vzhledem k aktuální situaci schodkový, ale budeme ho řešit úsporami z minulých let. Pro příští rok jsou v rozpočtu v plánu významné investiční položky jako je například rekonstrukce Repre, odkup hotelu Cascade, modulové bydlení v Chanově a zateplení 3. základní školy. Samozřejmě nezapomínáme ani benefity pro občany města Mostu, jako napříkla dopravu zdarma pro seniory a žáky a osvobození občanů od poplatků za svoz odpadu,“ informoval náměstek primátora Marek Hrvol. Pro rozpočet narok 2021 hlasovalo 29 zastupitelů, 4 byli proti a 6 se zdrželo.

Zastupitelé schválili nový Územní plán města Mostu.

V bloku Dotazy zastupitelů padl návrh na zrušení silvestrovského ohňostroje, který město bude přenášet i on-line. „Dodávka na ohňostroj už je zasmluvněna, navíc se domnívám, že bychom neměli občany ochudit o tuto formu oslavy příchodu Nového roku. Jiné oslavy letos ve městě neproběhnou,“ komentoval primátor.

Další dotaz se týkal počtu seniorů v rámci Městské správy sociálních služeb Most, kteří onemocněli Covidem. Zastupitelku zajímalo, kolik klientů již onemocnělo a zda se senioři z domovů pro seniory obracejí na město s prosbou o pomoc. Podle náměstkyně primátora Markéty Staré senioři pomoc využívají ať už se obracejí přímo na město nebo volají na speciální linku. Přehled, kolik seniorů v Mostě onemocnělo covidem, v této chvíli k dispozici není.

V diskusi zastupitelů kritizovala Berenika Peštová odpadovou politiku města a dotazovala se, jakou má město v souvislosti se změnou zákona o odpadech do budoucna strategii. Mimo jiné i to, zda bude i nadále poskytovat službu svozu odpadů pro občany zdarma. „My se touto záležitostí zabýváme. Nebereme to na lehkou váhu, do budoucna zvažujeme, zda ponechat benefit odpadů pro občany zdarma. Jistě na to budeme reagovat, ale zatím tento benefit rozpočet města nezatěžuje,“ odpověděl primátor.