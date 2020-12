Zpomalíte? Ušetříte!

Už od jara roku 2019 se v Mostě můžete setkávat s přístroji na měření rychlosti vozidel. Na tyto chytré radary můžete narazit celkem na pěti místech, a to v ulici Československé armády, Mostecká, Jana Opletala, Josefa Suka a Pod Lajsníkem.

Důvod, proč lze přístroje nazvat jako „chytré“ radary, má snadné vysvětlení. Tyto přístroje totiž nejsou určeny k pouhému měření rychlosti projíždějících aut a případnému upozornění řidičů díky identifikaci jejich SPZ při překročení rychlosti, ale slouží také k anonymnímu sběru dalších cenných statistik a informací o provozu ve městě. Jsou to údaje jako například, jak jsou silnice vytížené, tedy počet vozidel, která projela kolem radaru ať už v jeho směru či v protisměru, druhy vozidel podle jejich velikosti a třeba i to, jestli řidič před měřičem zabrzdí nebo rychlost nijak nezmění, ba i dokonce sešlápne plyn a na rychlosti přidá.

Monitorovací systém měl zprvu pro řidiče působit spíše preventivně, avšak ze statistik vyplývá, že dovolenou rychlost ve výše zmíněných ulicích měsíčně porušují až tisíce z nich. Pojďme se společně podívat na konkrétní případ a ukázat si tak, proč je důležité začít regulovat překračovanou rychlost. Jedním z nejvíce frekventovaných měřených míst je ulice Pod Lajsníkem. Ze statistických měření vyplývá, že za jeden měsíc projede kolem radaru v průměru skoro 300 tisíc vozidel a z toho téměř 40 tisíc řidičů přesáhne dovolenou rychlost. Pokud bychom se na to podívali v rozmezí jednoho dne, pak denně překročí rychlost více než 1300 řidičů. Takto vysoké číslo je třeba z bezpečnostního hlediska omezit.

To je důvod, proč se město Most rozhodlo učinit nákup nového systému radarů. Tyto nové radary umožní městu změření řidičů naostro a následně jim umožní udělit pokuty za překročení dovolené rychlosti. V nejbližší době tedy dojde k umístění nového systému radarů na výše zmiňovaná stanoviště a jako první by si mohli řidiči nový radar vyzkoušet na vlastní kůži již na přelomu tohoto roku.

Na závěr bychom na vás tímto upozorněním chtěli apelovat, abyste sundali nohu z plynu a vyhnuli se nežádoucímu chování na našich silnicích, které by vám mohlo způsobit případné potíže v podobě pokuty. Ušetříte tak své peněženky a nám práci navíc.