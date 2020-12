S pozměněným programem, v rouškách a pro omezený počet účastníků rozdělených do menších skupin. Tak probíhal letošní ročník UNITED ENERGY VÍKENDU stolního hokeje. V rámci sobotní části bylo odehráno 14. mistrovství republiky v air-hockeyi. A kdo jsou noví mistři ČR? V kategorii žen Alena Laštůvková (Lejdýs Most), mezi muži Jakub Schlosser (Most), v kategorii juniorů Lukáš Doležal (Black Sharks Most) a v týmové soutěži SHL Brno.