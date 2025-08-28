Mostem projede 28. srpna spanilá jízda závodních tahačů

Městem Most projede čtvrtek 28. srpna oblíbená spanilá jízda závodních vozů Mistrovství Evropy okruhových tahačů Czech Truck Prix. Vrchol závodní sezóny hostí od 29. do 31. srpna závodní okruh Autodromu Most.
Účastníci spanilé jízdy se se svými vozy zastaví na parkovišti za poštou. V 18 hodin se zde jezdci setkají s fanoušky, pro které budou připraveny autogramiády a soutěže o zajímavé ceny. Na místě bude také možné zakoupit zvýhodněné vstupenky. Trasu spanilé jízdy najdete na www.autodrom-most.cz.
Souběžně s trucky se fanoušci mohou opět těšit i na NASCAR Euro Series – s dvojnásobným českým šampionem kategorie Euro NASCAR 2, Martinem Doubkem. Na letošním ročníku Czech Truck Prix čeká fanoušky skutečná pecka – na grid se poprvé v historii tohoto závodního podniku postaví i Martin Macík, dvojnásobný vítěz Dakaru. Slibuje podívanou, která se nebude opakovat.
V Autogalerii bude možné od 29. do 31. srpna zažít zdarma motorsport na vlastní kůži. V rámci projektu Safety Junior zde budou připraveny profesionální závodní simulátory s mosteckým okruhem a speciálními truckovými i NASCAR vozy. Víkend nabídne návštěvníkům zdarma v rámci ceny vstupného dětské atrakce a soutěž, velkoplošnou obrazovku, jízdy v závodních speciálech, jízdu na offroadu a výstavní partnerské stánky. Chybět nebudou autogramiády jezdců NASCAR a závodních tahačů, soutěže a výstavy ve FanVillage a GRID WALK NASCAR a GRID WALK TRUCK.