Lidé z Mladé Gardy nechtějí lavičky, mostecká radnice rozhodla, že v parku zůstanou

Město projednalo petici za odstranění laviček v Mostě v ulici Mladé gardy. Radnice rozhodla, že lavičky na místě zůstanou.
Obyvatelé několika domů v ulici Mladé gardy podali na město petici za odstranění laviček, a to konkrétně v parku za blokem 343 a 344. „Máme 42 podpisů zejména z tohoto bloku, ale i od několika lidí z ostatních domů. Stěžují si na znečištění parku odpadky od uživatelů laviček, shlukování mladistvých pod vlivem alkoholu, hlučnost, devastaci zeleně, mobiliáře a okolí,“ uvedla mostecká radní Jana Falterová Zudová. Město proto provedlo na místě opakované šetření. Toho se ujali úředníci z odboru životního prostředí a mimořádných událostí. „Na základě opakovaných kontrol jsme nezjistili, že by v místě stávajících laviček v parku docházelo k nějakému znečišťování veřejného prostranství ani k narušování veřejného pořádku,“ podotkla radní.
Šetřením se zabývala také městská policie. „Městská policie na základě svých záznamů poukázala na to, že v místě nejsou ve zvýšené míře hlášeny závadové události, stejně tak ani rušení nočního klidu nebo veřejného pořádku. Shodli jsme s proto na tom, že na petici odpovíme zamítavým stanoviskem. Nebudeme lavičky odstraňovat,“ objasnila Jana Falterová Zudová. Město se také dohodlo s technickými službami, že budou tento prostor pravidelně monitorovat a uklízet.
„V případě této petice se jednalo o běžný problém mezilidského soužití, kdy někdo chce klid a někdo jiný využívá veřejný prostor k nějakému občasnému shromažďování. Ale protože tu nebyly hlášeny opakující se problémy na městské policii a ani na odboru životního prostředí, k žádnému mimořádnému nepořádku tu zjevně nedocházelo. Není tedy ani důvod pro odstranění laviček,“ vysvětlila dále Jana Zudová a radí obyvatelům, aby v případě nějakého závadového chování oznámili vždy věc na městskou policii. „Pokud by si za nějaký čas podávali lidé petici znovu, měla by městská policie nasbírané podněty a byly by faktické podklady pro to s věcí něco dělat. V tuto chvíli nemáme v ruce žádné nástroje proč lavičky odstranit. Pak by se totiž moha ozvat další skupina lidí, která naopak lavičky chce,“ dodala.